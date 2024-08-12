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Türkmenlerden Kerkük Valilik Seçim İptali İçin Mahkeme Başvurusu

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçimlerinin iptali için Yüksek Federal Mahkemeye başvurdu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:56
Türkmenlerden Kerkük Valilik Seçim İptali İçin Mahkeme Başvurusu

Türkmenlerden İtiraz: Kerkük Valilik Seçimleri İçin Mahkeme Başvurusu

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçimlerinin iptali amacıyla Irak Yüksek Federal Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulundu.

Örgütün sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine açıklama yaparak, Kerkük valilik seçimlerinin iptali için mahkemeye dilekçe sunduklarını duyurdu. Saman, bu adımın yeterli olmadığını ve yasal tüm yolları deneyeceklerini belirtti.

Saman, "Irak yargısına güveniyoruz ve mahkemeden taleplerimizin kabul edilerek, Kerkük valilik seçimlerinin iptal edilmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Oylama Süreci

Kerkük Vilayet Meclisi, 10 Ağustos'ta Bağdat'ta toplu bir oylama gerçekleştirmişti. Oylamaya katılanlar arasında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap üye ve bir Hristiyan üye vardı. KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği için seçildiği ve Arap üye Mohammed Hafız'ın meclis başkanlığına destek aldığı iddia edildi.

Bu arada, Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi üyeleri ve 3 Arap üye, oylama işlemini boykot ederek toplantıya katılmadılar. Kerkük Vilayet Meclisi, toplamda 16 sandalyeden oluşmaktadır.

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