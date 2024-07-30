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Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Tehlikeli Düzeye Düştü

Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye geriledi, yerel muhtar uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:51
Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Tehlikeli Düzeye Düştü

Tekirdağ Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Düşüşte

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, kuraklık koşulları yüzünden tehlikeli bir şekilde %7 seviyesine geriledi.

Yaz Mevsiminde Su Seviyesindeki Azalma

Son aylarda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sıklıkla 35 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, göletteki suyun hızla azalmasına neden oldu. Yaz başından itibaren su seviyesi sürekli bir düşüş gösterdi.

Yerel Yetkililerden Uyarılar

Türkmenli Mahallesi Muhtarı Mümin Somuncu, yerel haber ajansına verdiği demeçte, "Göletteki su miktarı son yıllarda sürekli bir azalma göstermekte. Bu durum, vatandaşlarımız tarafından daha fazla ciddiyetle ele alınmalıdır," dedi.

TESKİ'den Tasarruf Uyarısı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri de, su tasarrufuna yönelik uyarılarda bulunarak, bölge sakinlerinin su kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

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