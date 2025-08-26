TÜRKÖK Protokolünde Değişiklik: Türk Kızılay Sağlık ve Lojistik Hizmetlerini Üstlendi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ağustos 2025

1- Türk Kızılay kök hücre bağışında sağlık ve lojistik hizmetleri üstlenecek

Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay işbirliğindeki TÜRKÖK protokolünde yapılan değişiklikle Türk Kızılay, bağışçı kazanımı ve eşleşme süreçlerinin yanında sağlık kontrolleri ve nakil sürecine ilişkin lojistik destek hizmetlerini de yürütecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz:

"Bu bütüncül yaklaşımın en değerli sonucu, daha fazla vatandaşımızın başka bir insana şifa vesilesi olabilmesine imkan sağlamasıdır. Daha çok gönüllünün bu iyilik halkasına katılması için kararlılıkla ve durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Adana Akyatan'da 20 yılda 270 bin kaplumbağa yavrusu denize ulaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca yaptığı açıklamada, "Bu yıl yapılan çalışmalarda 470'in üzerinde yuva tespit edildi. Yaklaşık 100'ü hariç yuvalardan yumurta çıkışı oldu" dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise habitatın önemine vurgu yaparak "İkinci nesil annelere ev sahipliği yapıyoruz çünkü 15-20 sene içinde olgunlaşıp buraya tekrar geliyorlar" ifadelerini kullandı.

(Biriz Özbakır/Adana)

3- Türkiye'de ebeveynlerin isim tercihi sosyolojik araştırmaya konu oldu

İTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Gürpınarın "Türkiye'de Özel İsimlerin Tarihi" çalışmasından aktarılanlara göre, birçok popüler ismin edebi eserlerden çıktığı gözlemlendi. Prof. Dr. Gürpınar, örnekleri şöyle sıraladı: "'Nilgün' Refik Halit Karay'ın aynı adlı romanından, 'Nalan' Kerime Nadir'in Hıçkırık romanından çıktı. 'Funda' da Kerime Nadir'in bir romanındaki karakterdi. İlginç bir şekilde çalılık anlamına gelen 'Funda' bir erkek çocuğuna verilmiş fakat kız ismine dönüşmüş. O dönemde romanların etkisi, bugünkü dizilerle kıyaslanabilir"

Prof. Dr. Gürpınar ayrıca isimlerin yaygınlaşma hızındaki değişimi şöyle değerlendirdi: "Eskiden bir ismin yaygınlaşıp sıradanlaşması 50 yılı buluyordu fakat bugün iletişim imkanlarının artmasıyla isimler çok kolay duyuluyor ve çok kolay eskiyor. Bu yüzden de 10-15 yıl önce yepyeni olan isim birden bırakılıyor, yeni isim geliyor. Yani aslında değişen isimler değil, isimlerin eskime süresi"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Görüntülü/Fotoğraflı)

4- Yılların tutkusu 2 binden fazla oyuncak arabadan oluşan koleksiyona dönüştü

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Musa Özçiçek, Türkiye ve farklı ülkelerden topladığı 2 binden fazla oyuncak araba koleksiyonunu, bir oyuncakçı dükkanında özel bir alanda sergiliyor.

Musa Özçiçek koleksiyonundaki en değerli parçayı şöyle anlattı: "Koleksiyonumda ürün adedi ve maddi açıdan en değerli parça 48 limitli R34 diye bilinen bir araba var. Üç modelin en değerli olanı bendeki. Dünyada sadece 48 tane var, o oyuncak arabadan. İkincisini bulmam da mümkün değil şu an"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Görüntülü/Fotoğraflı)

5- Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre Temmuz ayında 105 bin 810 denetim gerçekleştirildi; bunların yüzde 44,9'u toplu tüketim yerlerine yapıldı ve toplamda 29 gıda işletmesi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise 731 bin 568 gıda işletmesi denetimden geçti ve bunların 346'sı hakkında suç duyurusu yapıldı.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Enerji filosuna katılacak üretim platformu Karadeniz'deki üretimi katlayacak

Yeni yüzer üretim platformunun 2028'in ortasında devreye alınması planlanıyor. Platformla Türkiye'nin enerji filosunda toplam gemi sayısı 10'a yükselecek.

(Başak Erkalan/Ankara) (Grafikli)

7- Siirt'te köylerde aileler yıldızların altında sinema ile buluşturuluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Yıldızların Altında Açık Hava Aile Köy Sineması Projesi" kapsamında ailelere yönelik açık havada sinema etkinlikleri düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar:

"Hedefimiz köyde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerimizi bir araya toplayıp çeşitli etkinlikler yapmak. Sonbahara kadar 5 bin ailemize ulaşmayı hedefliyoruz"

(Mehmet Niyazi Deniz/Siirt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Gazze'deki kıtlık hızlı ivme kazanan bir aşamada

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Olga Cherevko:

"Önlenebilir ölümler zaten yaşandı. Tamamen insan yapımı olan bu durum, durdurulmasını ve ele alınmasını istediğimizde önlenebilirdi. Ancak ne yazık ki hiçbir önlem alınmadı ve bunu durdurmak için yeterli adım atılmadı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı)

9- Yapay zeka araçlarının kullanımının artması düşünme becerilerini etkiliyor

Connecticut Üniversitesinden Dr. Avijit Ghosh:

"Yeni bir beceri öğrenmeye başlarken ‘üretken mücadele’ yaşamak çok değerlidir. Yapay zeka bu mücadeleyi ortadan kaldırdığında, özellikle karmaşık ve analitik görevlerde bilişsel gelişim sekteye uğrar"

Oakland Üniversitesinden Prof. Dr. Barbara Oakley:

"Yapay zeka, sağlam bilgi temeli olanlar için güçlü bir araçtır, ancak temeli eksik olanlarda yüzeysel bir ustalık yanılsaması yaratır"

(Yasin Yorgancı/Ankara)

10- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı yarın başlayacak

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek EuroBasket 2025'in ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak. A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçını yarın Letonya ile yapacak.

(Emre Doğan/Riga) (Grafikli)

11- A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 26. kez sahne alacak

Türkiye, EuroBasket'te çıktığı 177 maçta 71 galibiyet ve 106 yenilgi yaşadı. Milliler, Avrupa şampiyonalarında en farklı galibiyetini 1955'te Danimarka karşısında 49 sayı farkla (82-33) elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki en farklı yenilgisini 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla (113-63) mağlup olarak yaşadı.

(Emre Doğan/Riga)

12- Fenerbahçe Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak ve Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 289 maçta 114 galibiyet ve 113 yenilgi yaşadı.

(Bozhan Memiş/Lizbon) (Grafikli)

