TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Görevi Resmen Devraldı

TÜRKPA'nın yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan, eski Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den görevi devraldı; devir teslim töreninde birlik ve ortak hedef vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:08
TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Görevi Resmen Devraldı

TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Görevi Resmen Devraldı

Devir teslim töreninde veda ve yeni vizyon

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan, görevi eski Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den resmen devraldı.

TÜRKPA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Er görevini Hasan'a teslim etti. Tören konuşmasında Mehmet Süreyya Er, görev yaptığı dört yıl boyunca kalıcı ve faydalı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, bu süreçte her zaman destek olan ev sahibi Azerbaycan'a teşekkür etti.

Er, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin hızla arttığını ve pekiştiğini vurguladı; Türk dünyasının bundan sonra da ortak hedeflere doğru yürüyeceğine inandığını söyledi. Ayrıca, TÜRKPA'nın ve Türk devletlerinin diğer işbirliği kurumlarının önemli ilerlemeler kaydedeceğine yönelik beklentisini ifade ederek, yeni görevinde Ramil Hasan'a başarılar diledi.

Ramil Hasan da törende yaptığı konuşmada, görevde bulunduğu süre boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla Er'e teşekkür etti ve şunları kaydetti: "TÜRKPA'yı daha yukarı taşımak ve yeni bir sayfa açmak bizim borcumuzdur."

Hasan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözünü hatırlatarak, "Türk dünyası için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi. Hasan ayrıca, Türk devletlerinin ortak parlamentosunu oluşturma hedefi için sorumluluk alacaklarını ve TÜRKPA olarak devlet başkanlarının belirlediği hedeflere doğru birlikte yürüyeceklerini belirtti.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan (solda)...

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan (solda), TÜRKPA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, görevi eski Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den (sağda) devraldı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan (solda)...

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor