TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Görevi Resmen Devraldı

Devir teslim töreninde veda ve yeni vizyon

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan, görevi eski Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den resmen devraldı.

TÜRKPA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Er görevini Hasan'a teslim etti. Tören konuşmasında Mehmet Süreyya Er, görev yaptığı dört yıl boyunca kalıcı ve faydalı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, bu süreçte her zaman destek olan ev sahibi Azerbaycan'a teşekkür etti.

Er, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin hızla arttığını ve pekiştiğini vurguladı; Türk dünyasının bundan sonra da ortak hedeflere doğru yürüyeceğine inandığını söyledi. Ayrıca, TÜRKPA'nın ve Türk devletlerinin diğer işbirliği kurumlarının önemli ilerlemeler kaydedeceğine yönelik beklentisini ifade ederek, yeni görevinde Ramil Hasan'a başarılar diledi.

Ramil Hasan da törende yaptığı konuşmada, görevde bulunduğu süre boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla Er'e teşekkür etti ve şunları kaydetti: "TÜRKPA'yı daha yukarı taşımak ve yeni bir sayfa açmak bizim borcumuzdur."

Hasan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözünü hatırlatarak, "Türk dünyası için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi. Hasan ayrıca, Türk devletlerinin ortak parlamentosunu oluşturma hedefi için sorumluluk alacaklarını ve TÜRKPA olarak devlet başkanlarının belirlediği hedeflere doğru birlikte yürüyeceklerini belirtti.

