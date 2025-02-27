TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik'e Coğrafi İşaret Belgeleri Takdim Etti

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik'in Coğrafi İşaretlerini Onurlandırdı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bilecik'in yerel ürünleri olan 'Lefke bezi' ve 'Bıldırcın kebabı' için coğrafi işaret tescil belgelerini, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün'e takdim etti.

Belge Takdim Töreni

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen belge takdim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Durak, burada yaptığı konuşmada, ürünlerin tescillenmesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınırlıklarını artırdığını ifade etti.

Durak, bu durumun ürünlerin köken aldığı bölgelere büyük katkı sağladığını belirterek, “Bunların tanıtılmasıyla o bölgenin insanı çok daha fazla refah düzeyine sahip olabiliyor. TÜRKPATENT olarak bu değerleri koruyoruz ve bu ürünlerin daha fazla tanıtılması için çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Fikri Mülkiyet Göstergeleri

Ülkemizin fikri mülkiyet göstergelerine değinen Durak, “2024’te yerli patent başvurularında ülkemiz 12. sırada.” diyerek bu rakamın önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Hedefleri

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kente özgü ürünlerin tescillenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Aygöl, daha önce 7 coğrafi işaret tescilli ürün olmasıyla birlikte 2 yeni ürünün daha tescil edildiğini ifade etti.

“İlk hedefimiz şehrimizin plakası '11'. Bugün 2 ürün daha tescil aldık. 6 ürün onay aşamasında.” diyen Aygöl, hedeflerinin toplamda 33 ürünün marka değerini almak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinlikte ayrıca, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da yer aldı.

Durak, etkinlik sonrası Bilecik'teki bir restoranda coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin bulunduğu büfeyi gezdi. Daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret ederek, 'Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak (solda), Bilecik'in "Lefke bezi" ile "Bıldırcın kebabı"nın coğrafi işaret tescil belgelerini takdim etti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasındaki (Bilecik TSO) törende, Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) ile Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de (ortada) yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak (solda), Bilecik'in "Lefke bezi" ile "Bıldırcın kebabı"nın coğrafi işaret tescil belgelerini takdim etti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasındaki (Bilecik TSO) törende, Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) ile Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de (ortada) yer aldı.