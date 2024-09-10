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TÜRKSAT, Güneş Enerjisi ile Geleceğe Yürüyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Güneş Enerjisi Santrali'nin üretim sürecine geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:33
TÜRKSAT, Güneş Enerjisi ile Geleceğe Yürüyor

TÜRKSAT'ın Güneş Enerjisi Projesi Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı'nda kurulan güneş enerjisi santralinin (GES) tamamlandığını ve elektrik üretimine geçtiğini açıkladı. Projenin 131 dönüm alan üzerinde yer aldığını belirten Uraloğlu, "Bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak." dedi.

TÜRKSAT ve Dijital Dönüşüm

TÜRKSAT, Türkiye'nin tek uydu operatörü olmasının yanı sıra, e-Devlet Kapısı ve veri merkezleri aracılığıyla kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü destekleyen bir kurumdur. Uraloğlu, bu santralin, TÜRKSAT'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Yenilenebilir Enerji

Bakan Uraloğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. "TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumun enerji ihtiyacını güneşten karşılamakla kalmıyor, temiz çevre hedeflerine de katkıda bulunuyoruz,"

Enerji Bağımsızlığı ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, "Sistemimizin geri dönüşü, işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil 3 yıldan daha az sürecek. TÜRKSAT'ın enerji konusundaki bağımsızlığını artırıyoruz," dedi. Bu gelişme, enerji yönetiminde stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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