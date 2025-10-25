TÜRKSOY 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu Bişkek'te gerçekleşti

Gençlik buluşması yoğun katılımla devam etti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışı, bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Cusup Balasagun Kırgızistan Milli Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Katılımcılar ve temsilciler

Foruma TÜRKSOY üyesi ülkelerin yanı sıra Makedonya ve Gürcistan'daki Türk Toplulukları ile Almanya ve Avusturya diasporalarından öğrenciler katıldı. Programa ayrıca TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagayev, Kırgızistan Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakan Yardımcısı Aybek Çotonov, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontayev, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve iş dünyasından Mahmut Faruk Akşit katıldı.

Vurgu: Gençlik, kültür ve ortak vizyon

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, geçen yıl Kazakistan'ın Almatı şehrinde başlayan forumun Bişkek'te "daha kararlı, güçlü ve geniş bir vizyonla" devam ettiğini belirtti. Rayev ayrıca forumu sıradan bir proje değil stratejik bir istikamet meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: "Bizim gençlik vizyonumuz, birbirine dayanan, birbirleriyle övünen ve ortak kültürünü gururla taşıyan Türk gençliğidir."

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagayev, Türk dünyasının gençlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve forumun kültür, ilim, bilim ile tecrübe paylaşımı için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Kırgızistan Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakan Yardımcısı Aybek Çotonov ise, "Siz gençler, Türk dünyası halklarının umudu ve gururusunuz." diyerek gençlerin bilim ve ilim sayesinde geleceğe kapı açacağını kaydetti.

Eğitim, projeler ve simülasyon

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, Maarif Vakfı'nın dünyanın 64 ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve sadece Kırgızistan'daki eğitim kurumlarında 17 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Prof. Dr. Dogdurbek Çontayev kalkınmanın ilim ve bilimle mümkün olduğunu, Türk dünyası gençliğinin gücünün tarihte, kültürde ve dilde yattığını vurguladı.

Forum kapsamında ilk kez gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi Simülasyonu oturumunda gençler, ülkeleri adına söz alarak ortak projelerde daha etkin rol üstlenilmesi, kültürel mirasın korunması ve gelecek vizyonunun şekillendirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Programdan öne çıkanlar

Kırgızistan Milli Üniversitesi Konferans Salonu'nda öğrencilere seslenen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin uçak motoru yolculuğunu anlattı. Programa ayrıca Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan da katıldı.

Forum, Türk dünyası gençlerinin kültür, bilim ve ortak projeler etrafında buluştuğu, geleceğe dönük vizyonların paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları kapsamında 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Cusup Balasagun Kırgızistan Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde açılışı yapılan 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu'na, TÜRKSOY üyesi ülkelerden yanı sıra Makedonya ve Gürcistan'daki Türk Toplulukları, Almanya ve Avusturya diasporalarından öğrenciler katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, burada konuşma yaptı.