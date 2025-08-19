DOLAR
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e Budapeşte'de Macar Liyakat Nişanı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e Budapeşte'de, Macaristan'ın kuruluş yıldönümünde Macar Liyakat Nişanı takdim edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:05
Resmi törende Raev'e nişan verildi

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenen resmi törende TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e Macar Liyakat Nişanı takdim edildi.

Törende, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko'nun, Raev'e nişanı verdiği ifade edildi.

Açıklamada, nişanın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un kararıyla verildiği; nişanın Raev'e, Macar halkının kültürel işbirliğini desteklemesi ve Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı nedeniyle takdim edildiği kaydedildi.

Genel Sekreter Sultan Raev, bu nişana layık görülmekten memnuniyet duyduğunu ve Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

