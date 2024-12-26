TÜRKSOY Heyetinden Düşen Azerbaycan Uçağına Anma Ziyareti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ankara Büyükelçiliği'ne çelenk bıraktı.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, olayda yaşamını yitirenler anısına TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı başkanlığındaki heyet, Büyükelçiliğe çelenk sundu. Gafarlı ve beraberindeki heyeti, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov karşıladı.

Büyükelçilik önüne çelenk konulmasının ardından Gafarlı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.

TÜRKSOY çalışanları, düşen uçakta hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Büyükelçi Memmedov'a başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde de Azerbaycan halkının acısını paylaşmak amacıyla üye ülke bayrakları bir gün süreyle yarıya indirilirken, Teşkilatın bahçesinde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Uçağının Düşme Olayı

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçakta toplamda 67 kişi, yani 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu.

Düşen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirildi. Ayrıca, Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını doğruladığını açıkladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.