DOLAR
35,14 0,26%
EURO
36,65 -0,03%
ALTIN
2.975,42 -0,43%
BITCOIN
3.365.994,19 3,3%

TÜRKSOY Heyetinden Düşen Azerbaycan Uçağına Anma Ziyareti

TÜRKSOY heyeti, düşen Azerbaycan uçağında yaşamını yitirenler anısına Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:20
TÜRKSOY Heyetinden Düşen Azerbaycan Uçağına Anma Ziyareti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ankara Büyükelçiliği'ne çelenk bıraktı.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, olayda yaşamını yitirenler anısına TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı başkanlığındaki heyet, Büyükelçiliğe çelenk sundu. Gafarlı ve beraberindeki heyeti, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov karşıladı.

Büyükelçilik önüne çelenk konulmasının ardından Gafarlı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.

TÜRKSOY çalışanları, düşen uçakta hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Büyükelçi Memmedov'a başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde de Azerbaycan halkının acısını paylaşmak amacıyla üye ülke bayrakları bir gün süreyle yarıya indirilirken, Teşkilatın bahçesinde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Uçağının Düşme Olayı

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçakta toplamda 67 kişi, yani 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu.

Düşen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirildi. Ayrıca, Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını doğruladığını açıkladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
TÜRKSOY Heyetinden Düşen Azerbaycan Uçağına Anma Ziyareti
5
İsrail Ordusunun Lübnan'daki İşgali Süreklemiyor: Çekilme Tarihi Yaklaşıyor
6
Finlandiya, Deniz Altı Altyapısına Şüpheli Müdahalelere Önlem Alacak
7
İstanbul'da Etkili Yağışlar Trafiği Felç Etti

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!