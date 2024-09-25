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TÜRKSOY'un 3. Opera ve Bale Müdürleri Kurulu Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

TÜRKSOY, Opera ve Bale Müdürleri Kurulu'nun 3. toplantısını Ankara'da düzenledi, önemli gelişmeler ve etkinlikler belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:04
TÜRKSOY'un 3. Opera ve Bale Müdürleri Kurulu Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

TÜRKSOY'un 3. Opera ve Bale Müdürleri Kurulu Toplantısı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak bilinen TÜRKSOY, Opera ve Bale Müdürleri Kurulu'nun 3. toplantısını Ankara'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 2010'dan bu yana süregelen bu önemli organizasyon, çeşitli ülkelerden gelen temsilcilerin katılımıyla zengin bir platform oluşturdu.

Toplantıya Katılan Üst Düzey İsimler

Etkinliğe, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly gibi önemli isimler katıldı.

Toplantının İçeriği

Üye ülkelerden gelen opera ve bale temsilcileri, kendi ülkelerinde yürütülen projeleri ve mevcut durumları paylaştı. Ayrıca, toplantı sırasında opera ve bale konusundaki gelişmeleri tanıtıcı filmler de gösterildi. 2025 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler de detaylı bir şekilde belirlendi.

Özel Gala Konseri

Toplantıyla birlikte, Türkiye'de ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova’nın doğumunun 100. yıl dönümü kutlanacak. Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konserinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelerden seçkin opera sanatçıları sahne alacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3....

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. 2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

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