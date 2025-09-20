TURMEPA: 400 Gönüllüyle Kadıköy Moda Sahili'nde Kıyı Temizliği

TURMEPA'nın 400 gönüllüsü Kadıköy Moda Sahili'nde 330 kilogram atık toplayarak Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'ne dikkat çekti.

Etkinlik ve toplanan atıklar

Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Kadıköy Moda Sahili'nde düzenlenen kıyı temizleme etkinliğinde 400 gönüllü bir araya geldi. Gönüllüler sahil boyunca plastik şişelerden sigara izmaritlerine, ambalajlardan cam şişelere kadar toplam 330 kilogram atık topladı.

TURMEPA'nın amaçları ve veriler

TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Çağıl Toparlak Alkan, burada gazetecilere etkinliğin eş zamanlı olarak Türkiye'nin beş noktasında yapıldığını belirtti: İstanbul'un yanı sıra Fethiye, Antalya, İzmir ve Samsun.

Alkan, toplanan verilerin uluslararası grupla paylaşılacağını ve bunun Türkiye'nin atık verisi olacağını söyleyerek, böylece yıllar içinde atık miktarları ve değişimlerinin analiz edilebileceğini ifade etti.

Farkındalık ve çağrı

Etkinliğin toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediğini vurgulayan Alkan, gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada toplayacağımız atık, ertesi gün yeniden buraya ulaşabilir. Amacımız, halkın katılımını sağlayarak kıyılardaki atıkların neler olduğuna dikkati çekmek."

Alkan ayrıca insanların günlük yaşamda doğal kaynakları kullanmaya ve atık üretmeye başladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu nedenle içtiğimiz sudan kullandığımız eşyalara, yediğimiz yemeklere kadar tek kullanımlık plastikler başta olmak üzere atıklarımızı azaltmaya özen göstermeliyiz. Her geçen gün tek kullanımlık plastik sayısı etkinliklerimizde yoğun olarak karşımıza çıkıyor. En çok izmarit ve pet şişe topluyoruz. Bu da yaşam tarzımızı ortaya koyuyor. İşte bu yüzden farkındalık çok önemli."

Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA), "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında Kadıköy Moda Sahili'nde kıyı temizleme etkinliği düzenlendi.

