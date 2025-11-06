TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin: Turizmde 'çok sıkıntılı' dönem

TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin, fiyat artışları, korsan acenteler ve Dalaman yolcu düşüşüne dikkat çekerek 2025 sezonunu 'çok sıkıntılı' bulduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:59
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris’te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı. Toplantıda korsan acenteler, sokaktaki kaçak tur satışları ve turist taşımalarına yönelik denetimler ele alındı.

Saha gerçekleri ve fiyat baskısı

Esin, özellikle pandemi sonrası fiyat politikası ve enflasyonun sektörü sarstığını vurguladı. Yetkililerin açıkladığı rakamlara rağmen sahadaki durumun farklı olduğunu belirten Esin, "Temmuz’un ikinci yarısında yapılan yüzde 40-50 indirimlerle iç pazarda bir artış gözlendi ama Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz’un ilk yarısı turizm açısından çok sıkıntılı geçti" dedi.

Kira artışları ve sezon süresi

Marmaris’te sezonun sadece altı ay sürdüğünü vurgulayan Esin, kiralardaki artışın turizmcileri ağır şekilde etkilediğini belirtti. Esin, "Altı aylık bir sezonu bile tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz" ifadelerini kullanırken, kiralara ilişkin olarak da "Kiralar 12 aylık ve astronomik artıyor. Yüzde 100, yüzde 150 zamlar görüyoruz. Normal artış yapan bir mülk sahibi görmedik" diye konuştu.

Dış pazar ve Dalaman verileri

Pahalılığın hem iç hem dış pazarı etkilediğini aktaran Esin, İngiliz turistlerin bile harcamalarını kısmasının olumsuz yansıması olduğunu belirtti. Esin, Muğla genelinde dış pazarda "yüzde 6-6,5 oranında kayıp" yaşandığını söyledi.

Esin, Dalaman’a inen yabancı turist sayısındaki düşüşü de şu verilerle paylaştı: "2024 yılında sayı 1 milyon 936 bindi. 2025 yılında ise Eylül dahil olmadan 1 milyon 638 bin olarak gerçekleşti."

Rakamlar pembe tabloyu yansıtmıyor

Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, turizmde açıklanan toplam rakamların gerçeği tam yansıtmadığını belirterek, "Pembe tablolara aldanmayın" uyarısında bulundu. Esin, "Evet, ‘60 milyon turist geldi’ deniyor ama bu kişilerin hepsini turist olarak değerlendiremeyiz. Harcamalar önceki yıllara göre çok düştü" dedi.

