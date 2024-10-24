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TUSAŞ'a Saldıran Kadın Teröristin Kimliği Açıklandı

İçişleri Bakanı, TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili detayları paylaştı ve teröristin kimliğini doğruladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:55
TUSAŞ'a Saldıran Kadın Teröristin Kimliği Açıklandı

TUSAŞ'taki Terör Saldırısının Ardından Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayda etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Teröristin Kimliği Belli Oldu

Bakan Yerlikaya, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

Ülke Güvenliğine Dikkat Çekti

Yerlikaya, açıklamalarında ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermeyi amaçlayan hain terör örgütüne karşı kararlılık mesajı verdi. "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız" diyen Yerlikaya, şehitler için rahmet, yaralılar için ise acil şifalar diledi.

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