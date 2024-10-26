TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Savunma Sanayisinde Tam Bağımsızlık Vurgusu

TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Açıklamalar

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının arka planına dair değerlendirmelerde bulundu.

Saldırı Sadece Bir Kuruma Değil

Bayraktar, "Bu saldırı, sadece TUSAŞ'a yapılmış bir saldırı değil. Bu, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonunun ve savunma sanayisindeki ilerlemelerinin hedef alınmasıdır." şeklinde konuştu.

Yanıtın Adı: Tam Bağımsızlık

Bayraktar, Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlık yolunda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür saldırılara verilecek en önemli cevap, kendi yenilikçi projelerimizi geliştirmek ve ülkemizi savunma sanayisinde daha ileriye taşımaktır." diye ekledi.

Saldırıya karşı verilen bu güçlü mesajlar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlılığını ve ulusal güvenliğe olan bağlılığını gözler önüne seriyor.