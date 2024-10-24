TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı İçin Tören Düzenlendi

SAHA EXPO'da Anma Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik tehditlere karşı caydırıcılık vurgusu yaparak, "Caydırıcılık kabiliyetimizi en ileri seviyeye çıkaracak, hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesini engelleyeceğiz" dedi.

Açıklamalar ve Destek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı dolayısıyla SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören, SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendi ve 6 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.