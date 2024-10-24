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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

TUSAŞ'daki terör saldırısının gizlilik kararını ihlal edenler hakkında Ankara'da soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:39
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Soruşturma Başlatıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Terör eylemiyle ilgili gizlilik kararını ihlal eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Amaçları

Başsavcılık, yapılacak olan soruşturmanın "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlamaları çerçevesinde ilerleyeceğini duyurdu. Özellikle bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içermekte ve toplumsal huzuru tehdit etmekteydi.

İhlallerin Tespiti

Alınan bilgilere göre, başsavcılık, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla alakalı gizliliğin ihlalinin yanı sıra, bu durumun kamuoyunda yaratabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla faillerin tespiti için soruşturmayı derinleştirecek.

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