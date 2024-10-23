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TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama

TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası mahkemeden yayın yasağı kararı alındı. RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:23
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısının ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin’in Açıklamaları

Ebubekir Şahin, bu duruma ilişkin olarak sosyal medya platformundan şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında, özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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