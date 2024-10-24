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TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu

TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’i taburcu oldu, 14’ünün tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:08
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu

TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Sonrası Gelişmeler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında, yaralanan vatandaşlarla ilgili son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yaralıların Sağlık Durumu

Bakanlığın duyurusuna göre, olayda yaralanan toplam 22 kişiden 8'i hastanelerden taburcu olurken, 14 yaralının tedavi süreçleri hâlâ devam etmektedir.

Açıklamada Yer Alan Bilgiler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. Geri kalan 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde sürmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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