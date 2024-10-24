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TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

TUSAŞ'ta terör saldırısında şehit olan üç çalışanın cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:04
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

TUSAŞ'ta Terör Saldırısında Şehit Düşenler Uğurlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden üç çalışan, son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri için düzenlenen tören, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze namazına, şehitlerin aileleri ile birlikte birçok siyasi ve bürokratik isim katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gibi isimlerin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Cenaze Namazını Kıldırdı

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve dualarla şehitler anıldı. Törenin ardından, şehitler Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.

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