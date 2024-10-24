DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısının milli savunma sanayisini etkilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:03
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu’ndan Terör Saldırısına Sert Yanıt

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Sanayisine Duyulan Güven

Demiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir." Bu kapsamda, Kahramankazan’da gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınadı.

Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

Demiroğlu, ayrıca şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek, onların ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu. Yaralılar için de acil şifalar dileyen Demiroğlu, tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

"Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek, güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu
2
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılara dikkat çekti
3
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj
4
Osmaniye'de İzinsiz Altın Üretimi Yakalandı
5
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Kuzey Kore'den Gönderilen Çöpler Güney Kore'yi Teri Kandırdı
7
Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı