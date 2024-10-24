TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu’ndan Terör Saldırısına Sert Yanıt

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Sanayisine Duyulan Güven

Demiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir." Bu kapsamda, Kahramankazan’da gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınadı.

Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

Demiroğlu, ayrıca şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek, onların ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu. Yaralılar için de acil şifalar dileyen Demiroğlu, tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

"Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek, güçlü bir dayanışma mesajı verdi.