TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında mezarları başında anıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler, saldırının birinci yılında yakınları, şirket yöneticileri ve çalışanların katıldığı anma törenleriyle yad edildi.

Karşıyaka Mezarlığı'nda duygusal anlar

Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törende Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun için kabir başında anma yapıldı. Törene şehitlerin aileleri, TUSAŞ yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın annesi ile şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin annesi mezar başında gözyaşı döktü. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Aileler, yakınlar ve meslektaşlar kabirlere karanfil bırakarak şehitleri andı.

Sincan Cimşit Mezarlığı ve Kahramankazan Şehitliği'ndeki törenler

TUSAŞ güvenlik görevlisi şehit Atakan Şahin Erdoğan için Sincan Cimşit Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Pınar Erdoğan, aile yakınları, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ile şirketin yönetici ve çalışanları katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı.

Ayrıca şehit taksi şoförü Murat Aslan için Kahramankazan Şehitliği'nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

