TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faili belirlendi

TUSAŞ'taki Terör Salgının Detayları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliğini açıkladı.

Teröristin Kimliği Ortaya Çıktı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi," ifadelerini kullandı.

Kadın Teröristin Kimlik Çalışmaları Sürüyor

Yerlikaya, saldırıda yer alan diğer kadın teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, şehitler için rahmet diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı, "Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez," mesajını vererek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.