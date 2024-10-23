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TUSAŞ Yerleşkesinde Patlama ve Silah Sesleri: Güvenlik Önlemleri Alındı

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde patlama sonrası silah sesleri duyuldu, güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:07
TUSAŞ Yerleşkesinde Patlama ve Silah Sesleri: Güvenlik Önlemleri Alındı

TUSAŞ'ta Olay

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde bir patlama meydana geldi.

Patlama ve Silah Sesleri

Havacılık Bulvarı üzerindeki TUSAŞ yerleşkesindeki giriş kapısında gerçekleşen patlama sonrasında, silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye derhal güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında personelin sığınaklara yönlendirildiği ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Gelişmelerle ilgili detaylı bilgi, ilgili merciler tarafından paylaşılacaktır.

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