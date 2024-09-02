TÜSEDAD'dan Süt Tozu Regülasyonu Açıklaması

TÜSEDAD'dan Süt Tozu Regülasyonu Hakkında Açıklama

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), son günlerde medyada yer alan süt tozu regülasyonunun durdurulduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Dernek, regülasyonun 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacağını vurguladı.

Açıklama ve Uygulama Süreci

TÜSEDAD, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla hayata geçirdiği regülasyonun devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, bazı mecralarda çıkan iddialara dikkat çekilerek, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Uygulamanın, süt fiyatlarının düşmesiyle mücadele eden birlik ve kooperatiflerin, il tarım müdürlüklerine süt tozu kotası talep etmeleri aşamasında başladığı hatırlatıldı. Merkez teşkilatı, bu başvurular doğrultusunda toplam süt kotasını ilgili ilde dağıtıyor.

Sütün Fiyatlandırılması

Dernek yetkilileri, söz konusu regülasyonda Ulusal Süt Konseyi tarafından tavsiye edilen 14,65 lira litrede çiğ süt alım fiyatının, üreticinin eline geçecek miktar olduğunu açıkladı. Üreticinin, soğutma, nakliye ve diğer cari giderleri karşılaması durumunda, bu giderlerin ek olarak ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca, süt yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için yaklaşık 22 kuruş fark uygulanacağı bildirildi. TÜSEDAD, medyadaki yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyurdu.