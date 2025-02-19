TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaptığı konuşmada adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:37
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan'ın 13 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurulda, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından ötürü ifadesinin alınması için talimat verdi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadesinin, gerçeğe aykırı olduğuna ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce benzer suçlamalarla hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte Turan'ın da ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine yazılan talimatla adliyeye sevk edildi.

Orhan Turan, durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!