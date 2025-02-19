TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan'ın 13 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurulda, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından ötürü ifadesinin alınması için talimat verdi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadesinin, gerçeğe aykırı olduğuna ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce benzer suçlamalarla hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte Turan'ın da ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine yazılan talimatla adliyeye sevk edildi.

Orhan Turan, durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.