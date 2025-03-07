TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras’a Hapis İddianamesi Hazırlandı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeleri kullandıkları iddiasıyla idddianame hazırladı. İddianameye göre, Turan ve Aras, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 6 ay 15er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca, Turan ve Aras hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan da soruşturma yürütüldüğü öğrenilirken, süreç yakından takip ediliyor.