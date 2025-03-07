TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras Hakkında İddianame Detayları Ortaya Çıktı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında hazırlanan iddianamenin detayları gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:43
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras Hakkında İddianame Detayları Ortaya Çıktı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve YİK Başkanı Hakkında İddianame Hazırlandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadeler sebebiyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Aras ve Turan'ın, Türkiye genelinde hukuki güvenliğin bulunmadığı ve vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir güven probleminin olduğu yönündeki beyanları yer aldı. Ayrıca, düşünceleri sebebiyle huzursuzluk yaşandığını ve tutuklama, kayyum atama gibi hukuki işlemlerin toplumda güvensizlik yarattığını ifade ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili yanıltıcı bilgiler yaydıkları belirtildi. Aras'ın konuşmasının TÜSİAD'ın internet sitesi üzerinden kamuya açık bir şekilde yayınlandığı vurgulanırken, bu durumun şüphelilerin eyleminin etki alanını genişlettiği ifade edildi.

İfade Özgürlüğü ve Kamu Güvenliği

Şüphelilerin beyanlarının, düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun doğru bilgi alma hakkını engellediği ifade edildi. İddianamede, bu beyanların halk arasında endişe ve panik yaratmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İç ve dış güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık konularında, şüphelilerin kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. İddianamede, söz konusu eylemlerin "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Adil Yargılamaya Teşebbüs Suçu

İddianamede, ayrıca "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma dosyasının ayrıldığı bilgisi verildi. Bu ayırma kararının, soruşturma usullerinin farklılığı nedeniyle alındığı ifade edildi.

İddianame, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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