TÜSİAD Başkanları Hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden Önemli Karar

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın ifadeleri incelendi, yurt dışı çıkış yasağı talebi değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 03:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 03:23
TÜSİAD Başkanları Hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden Önemli Karar

TÜSİAD Başkanları hakkında sulh ceza hakimliği kararına ulaşıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Söz konusu karar, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içeriği taşıyan ifadeler kullandıkları iddiasına dayanıyor.

Soruşturma ve ifadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, her iki yöneticinin de ifadelerine başvuruldu. Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama 1 milyon lira geliri bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğunu, yurtdışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz," dedi ve yurt dışı çıkış yasağının reddini talep etti.

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olarak 900 bin lira aylık gelire sahip olduğunu ifade etti. Aras, konuşmasının Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine yönelik öneriler sunduğunu ve kamuyu yanıltıcı bilgi vermediğini savundu. Yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Aras, aynı şekilde yurt dışı çıkış yasağının uygulanmamasını istedi.

Hakimlik kararı ve deliller

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları konularda beyanda bulunduklarını, kamu barışını bozacak şekilde yanıltıcı bilgileri yayma suçunu işlediklerine dair somut delillerin bulunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışı çıkış yasağı talebi kabul edildi.

Soruşturmanın gelişimi

Başsavcılık, Orhan Turan'ın konuşmasında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, her iki yönetici de ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya: Trump'ın Zelenskiy Yorumları 'Yanlış ve Tehlikeli'
2
Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi: Çatlaklar Endişe Yarattı
3
Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!
4
Hamas, Yarından İtibaren İsrail Naaşlarını Teslim Edecek
5
Ankara'da Kar Yağışı Sonrasında Eğitim Süreci Devam Ediyor
6
Burdur Gölhisar Gölü'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı