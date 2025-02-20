TÜSİAD Başkanları Hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden Önemli Karar

TÜSİAD Başkanları hakkında sulh ceza hakimliği kararına ulaşıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Söz konusu karar, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içeriği taşıyan ifadeler kullandıkları iddiasına dayanıyor.

Soruşturma ve ifadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, her iki yöneticinin de ifadelerine başvuruldu. Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama 1 milyon lira geliri bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğunu, yurtdışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz," dedi ve yurt dışı çıkış yasağının reddini talep etti.

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olarak 900 bin lira aylık gelire sahip olduğunu ifade etti. Aras, konuşmasının Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine yönelik öneriler sunduğunu ve kamuyu yanıltıcı bilgi vermediğini savundu. Yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Aras, aynı şekilde yurt dışı çıkış yasağının uygulanmamasını istedi.

Hakimlik kararı ve deliller

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları konularda beyanda bulunduklarını, kamu barışını bozacak şekilde yanıltıcı bilgileri yayma suçunu işlediklerine dair somut delillerin bulunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışı çıkış yasağı talebi kabul edildi.

Soruşturmanın gelişimi

Başsavcılık, Orhan Turan'ın konuşmasında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, her iki yönetici de ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.