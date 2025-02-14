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TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:06
TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras'a Soruşturma

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere yönelik olarak resen soruşturma başlatıldı.

Suçlamalar ve Soruşturmanın Gerekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat 2023 tarihinde yapılan dernek genel kurulunda Aras'ın bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını belirledi. Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesi ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma açtı.

Bu gelişme, dernekler ve iş dünyasındaki derin etkilere yol açabilecek bir süreç olarak değerlendiriliyor.

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