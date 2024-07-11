TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

Turan, Türkiye'nin enflasyonla mücadeledeki tecrübelerine de değinerek, geçmiş dönemlerdeki enflasyon performansını anlattı. Son yıllarda uygulanan politikaların enflasyon üzerinde olumlu etkiler sağladığını vurgulayan Turan, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 40'ın altına inmesini umduklarını ifade etti.

Dış Kırılganlıklar ve Cari Açık



Dış kırılganlıkların da önemli bir konu olduğunu belirten Turan, cari açık oranının düşüş göstermesinin umut verici olduğunu dile getirdi. Ancak sürdürülebilir düşük cari açık için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Geleceğin belirleyici unsurlarından birinin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirten Turan, bu alanlarda atılacak doğru adımların Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Ancak bu dönüşümleri zorlaştıran tereddütlerin olduğunu da ekledi.

Vergi Düzenlemeleri ve Eğitim

Turan, vergi düzenlemelerinin adil ve öngörülebilir olması gerektiğini vurgulayarak, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede sıkı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca eğitim konusunda yapılan değişikliklere de değinen Turan, müfredatın toplumun geniş kesimlerinin desteğini alarak planlanması gerektiğini söyledi.

Kadın Hakları ve Toplumsal Gelişim

TÜSİAD'ın kadın hakları konusundaki çalışmalarına da değinen Turan, kadınların yönetimdeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumsal gelişmenin düz bir çizgide ilerlemediğini, bu süreçte zikzaklar yaşandığını belirterek, kadınların siyasi ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine işaret etti.