Tusk: Polonya, Savaş Sonrası da Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nde ülkesinin savaş sonrasında da Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:50
Başbakan Tusk Paris'te koalisyon zirvesinde tutumunu netleştirdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı ve toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Zirve sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polonya askerlerini savaş sona erdikten sonra bile Ukrayna'ya göndermeyi öngörmüyorum." ifadesini kullandı.

Tusk, Polonya'nın bu tutumunun toplantıya katılan taraflarca olumlu karşılandığını belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımı kritik bir lojistik merkez üzerinden koordine ettiğini ve bunun olağanüstü derecede önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ana ekseninin, Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin sözde kalmaması ve bunun somut ve pratik hale getirilmesi olduğunu söyleyen Tusk, "Ukrayna, Avrupa'nın verdiği sözleri yerine getirdiğini görmeli." dedi.

Zirve kapsamında liderlerin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakereye ikna etme yollarının ele alındığını kaydeden Tusk, Avrupa ve ABD'nin çabalarına rağmen somut sonuç alınamamasının yarattığı hayal kırıklığının gizlenmediğini aktardı.

Başbakan Tusk, koalisyon üyelerinin dayanışma, kararlılık ve iyi işbirliklerinden etkilendiğini de sözlerine ekledi.

