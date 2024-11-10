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Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:35
Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

ABD'nin Alabama eyaletinde, Tuskegee Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

CNN'nin ulaştığı bilgilere göre, üniversiteden yapılan açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtildi. Ayrıca, saldırı sonucunda bazı üniversite öğrencileri dahil olmak üzere yaralanan kişilerin olduğu bildirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edildiği ve durumlarına ilişkin bilgi verildiği aktarıldı. Olay yerinin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Henüz saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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