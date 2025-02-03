Tutuklama Talebi: Sarallar Suç Örgütü Üyesini Kaçıran 7 Şüpheli

Yurt Dışına Kaçırılan Suç Örgütü Üyesi İçin Tutuklama Talebi

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde yer alan bir şüphelinin yurt dışına çıkarılmasına yardımcı olduğu iddia edilen 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K.’nın yer aldığı bu isimler, ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan Y. isimli şahsın yurt dışına çıkarılmasını sağlayan 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Şüpheliler, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gözaltına alınan 7 şüphelinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alındı. Soruşturma sürecinde, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K.'nın yanı sıra gümrük muhafaza memuru B.A. da yer alıyor. Bu kişilerin, daha önce "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı 31 Ocak’ta tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Bu gelişmeler, organize suçlarla mücadelenin ne denli zor ve karmaşık bir süreç olduğunun altını çizerken, yetkililerin kararlı duruşunu da gözler önüne seriyor.