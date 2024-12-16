Tuveyyil Köyü'nde İsrail'in Yıkımları Sürüyor: Filistinliler Direnişe Devam Ediyor

Tuveyyil Köyü'nde Yıkımlar Yıllardır Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tuveyyil köyü, İsrail'in yıkımlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Filistinli köylüler, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle defalarca yıkılan evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürmekte kararlılar. Nablus kentinin bu köyünde yaşayanlar, İsrail ordusuna ait buldozerlerin 10 Aralık'ta düzenledikleri baskında, evlerin yanı sıra tesisler, su ve elektrik şebekelerinin tahrip edilmesiyle zor bir yaşam sürmektedir.

Filistinli Ala Sıdki’nin Yaşadığı Zorluklar

Tuveyyil köyü sakinlerinden Ala Sıdki (28), evinin 2011 yılından bu yana toplam 14 kez yıkıldığını belirterek, "Her yıktıklarında yeniden inşa ediyoruz. Ancak, bölgede makine kullanmamızı engelliyorlar, molozları kendi ellerimizle kaldırıyoruz," diyerek durumu özetliyor. Sıdki, yıkılmış evinin enkazında, "Burası birkaç dakika içinde yıkıldı; tekrardan başa döndüm," şeklinde ifade ediyor ve yaşamak için kazdığı mağarasını onarmaya çalıştığını sözlerine ekliyor.

Yusuf Atiyye’nin Mücadelesi

Bir diğer köy sakini Yusuf Atiyye (30) ise evinin yıkılmasının ardından açık havada gece geçirdiklerini ve düzeltebildiği kadar yeniden inşa etmeye çalıştığını aktarıyor. Atiyye, evinin 20 kez yıkıldığını ve ailesiyle birkaç kez başka bölgelere göç ettiklerini belirtiyor. "Burada kalmak zorundayız, başka seçenek yok," diyor ve eşi ile dört çocuğunun güvenliğinden endişe ediyor.

Köydeki Devam Eden Yıkımlar

Filistinli aktivist Yusuf Deyriye, İsrail'in köyü hedef aldığını ve sürekli yıkımlar gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Salı sabahı köyde 18 evden 11'inin yıkıldığını, 25 tesisin ve 12 koyun ağılının yok edildiğini aktaran Deyriye, durumu "felaket" olarak nitelendiriyor. Tuveyyil köyü sakinleri, atalarından miras aldıkları topraklarında kalmak için her türlü zorluğa karşı direniyor.

Deyriye, "İsrail yönetimi, bizim beton binalar inşa etmemizi engelliyor ve bölgede iş makinelerinin girişini engellemeye devam ediyor," diyerek, bu baskıların yaşamlarını ne kadar zorlaştırdığını vurguluyor. Tuveyyil köylüleri, bir yandan kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, diğer yandan haksızlıklara karşı durmaya devam ediyor.