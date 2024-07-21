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Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

Flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:31
Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/HACI ÖZKAN - Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonu araştırılıyor.

Bu yıl gölde çeşitli araçlarla ve gözlemlerle yapılan çalışmada, kreş bölgesinde 4 bin 300 yavru flamingonun olduğu belirlendi.

Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, AA muhabirine, Tuz Gölü'nün flamingolar için en önemli üreme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Flamingoların Akdeniz Havzası'na özgü bir kuş türü olduğunu belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Flamingolar, İspanya'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyada göller ve sulak alanlarda özellikle tuzlu sulak alanları tercih ediyor. Tuz Gölü bu alanların içerisinde en büyük üreme kolonisine sahip olan yer. 1990'lı yıllarda yabancı kuş gözlemcileri ilk defa Tuz Gölü'nde üreme kolonisi keşfediyor. Üremelerin olduğu alan gölün iç kısmında yer alıyor. Sudan 1-2 karış yukarıda kum adacıklarında kuluçkalardan yavrular çıkıyor. Bu yavrular yaklaşık 20 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen projeyle sayılıyor."

- "Ortamda son derece etkili bir kuraklık söz konusu"

Karataş, bu yıl yavru flamingo sayısının düştüğünü ifade ederek, "Yaptığımız çalışmada yavru flamingolarımızın sayısı 4 bin 300'e çıktı. Bu rakam bu yılki çıkan yavru sayısı. Ortamda son derece etkili bir kuraklık söz konusu. Bölgemiz Türkiye'nin en az yağış alan yeri. Bununla beraber bölgede su isteyen bitkilerin tarımı var. Yer altı sularındaki seviyeler oldukça düşmüş durumda." diye konuştu.

Karataş, Tuz Gölü'nde 2021'de toplu flamingo ölümlerinin meydana geldiğini hatırlattı.

Alınan bazı tedbirler ve Bakanlığın girişimleriyle alana su getirildiğini söyleyen Karataş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 12 bin civarında yavrumuz çıktı. Bu yıl da 4 bin 300 civarında yavrumuz uçuşa hazır durumda. Canlılar ortamdaki durum, besin kaynakları ve diğer şartlara göre kendilerini ayarlayabiliyor. Hatta bazı hayvan türleri bu gibi durumlarda kendilerini korumak adına düşük dahi yapabiliyor. Sayılar eski yıllarda da bazen değişkenlik gösteriyor. 20 yıllık flamingo yavru sayımız bizde mevcut. Yavru sayılarımız yıllara göre 3-4 binden 20 binli rakamlara kadar değişebiliyor."

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi.

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