Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tuz Gölü'ndeki Flamingo Yavruları Sağlıklı Bir Şekilde Büyüyor

Tuz Gölü'nde bu yıl flamingo yavrularının toplu ölümü yaşanmadı, 4 bin 300 yavru tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:04
Tuz Gölü'ndeki Flamingo Yavruları Sağlıklı Bir Şekilde Büyüyor

Tuz Gölü'nde Flamingo Yavruları Güvende

Bu yıl, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde flamingo yavrularının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen su takviyeleri sayesinde, 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildi.

Su Takviyesi Projesi Başarıyla Uygulandı

2022 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kuyu açma projesi sayesinde, flamingo yavruları güneş enerjisiyle çalışan motopomplar aracılığıyla suya erişim sağladı. Bu proje özellikle yaz aylarında büyük öneme sahip oldu.

Bakan Kurum: "Flamingolarımızı Gözümüz Gibi Koruduk"

Bakan Murat Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü'ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz," dedi.

Flamingoların Üreme Davranışları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, flamingoların yavrularını yetiştirirken topluca hareket ettiklerini ve erginlerin yavrulara nasıl yönlendirdiklerini açıkladı. Karataş, "Dört yıl önce toplu ölümlerin yaşandığı dönemler su bulamadıkları için çok sayıda flamingo kayboluyordu. Ancak bu proje sayesinde bu yıl bu tür olayların yaşanmadığını görüyoruz," şeklinde konuştu.

Nesli Tehdit Altındaki Türler İzleniyor

Flamingoların yanı sıra, toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan diğer türlerin de bölgedeki durumu izlenmektedir. Bu projeyle, doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır.

Sonuç olarak, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen bu proje, flamingo popülasyonunun sürdürülebilirliği açısından büyük bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu...

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!