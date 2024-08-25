Tuz Gölü'ndeki Flamingo Yavruları Sağlıklı Bir Şekilde Büyüyor

Tuz Gölü'nde Flamingo Yavruları Güvende

Bu yıl, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde flamingo yavrularının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen su takviyeleri sayesinde, 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildi.

Su Takviyesi Projesi Başarıyla Uygulandı

2022 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kuyu açma projesi sayesinde, flamingo yavruları güneş enerjisiyle çalışan motopomplar aracılığıyla suya erişim sağladı. Bu proje özellikle yaz aylarında büyük öneme sahip oldu.

Bakan Kurum: "Flamingolarımızı Gözümüz Gibi Koruduk"

Bakan Murat Kurum, "Anadolu'nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü'ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz," dedi.

Flamingoların Üreme Davranışları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, flamingoların yavrularını yetiştirirken topluca hareket ettiklerini ve erginlerin yavrulara nasıl yönlendirdiklerini açıkladı. Karataş, "Dört yıl önce toplu ölümlerin yaşandığı dönemler su bulamadıkları için çok sayıda flamingo kayboluyordu. Ancak bu proje sayesinde bu yıl bu tür olayların yaşanmadığını görüyoruz," şeklinde konuştu.

Nesli Tehdit Altındaki Türler İzleniyor

Flamingoların yanı sıra, toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan diğer türlerin de bölgedeki durumu izlenmektedir. Bu projeyle, doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır.

Sonuç olarak, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen bu proje, flamingo popülasyonunun sürdürülebilirliği açısından büyük bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yapılan su takviyesi sonucunda bu yıl flamingolarda toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.