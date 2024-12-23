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Tuzla'da 3 Hırsızlık Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Tuzla'da polisin operasyonuyla 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı; biri 68 suç kaydıyla arandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:58
Tuzla'da 3 Hırsızlık Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Tuzla'da Hırsızlık Zanlılarına Suçüstü Operasyonu

Tuzla'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta S.B'ye ait otomobili çalan ve 22 Aralık'ta M.S'nin evinden hırsızlık yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Suç Kayıtları

Gözaltına alınan A.K. (29) isimli zanlının 12 suç kaydı bulunurken, Y.B. (25) isimli zanlının 68 suç kaydı, 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 15 ayrı aranma kararı belirlendi. Ayrıca, K.K. (26) isimli zanlının da 60 suç kaydı, 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı aranma kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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