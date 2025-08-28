Tuzla'da Araçta Baygın Bulunan 2 Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan iki kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Gelen trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın bariyere sürterek durduğunu ve başka herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirledi. Araçta iki kişi bilinci kapalı halde bulundu.

Kimliklendirme ve Bulunan Kanıt

Kimlikleri belirlenen şahısların sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) olduğu tespit edildi. Her iki kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç bulundu.

Soruşturma Sürüyor

Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili detaylar ve otopsi sonuçları beklendiği bildirildi.