DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,07 -0,51%
ALTIN
4.482,99 -0,05%
BITCOIN
4.637.768,71 -0,62%

Tuzla'da Araçta Baygın Bulunan 2 Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Tuzla'da TEM Otoyolu'nda bir araçta baygın bulunan iki kişi kaldırıldıkları hastanede öldü; araçta yeşil reçeteli ilaç bulundu, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:23
Tuzla'da Araçta Baygın Bulunan 2 Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Tuzla'da Araçta Baygın Bulunan 2 Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan iki kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Gelen trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın bariyere sürterek durduğunu ve başka herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirledi. Araçta iki kişi bilinci kapalı halde bulundu.

Kimliklendirme ve Bulunan Kanıt

Kimlikleri belirlenen şahısların sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) olduğu tespit edildi. Her iki kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç bulundu.

Soruşturma Sürüyor

Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili detaylar ve otopsi sonuçları beklendiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
5
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
6
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
7
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı