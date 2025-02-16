Tuzla'da Çatlak Bina Boşaltıldı ve Mühürlendi

Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 01:07
Tuzla'da Çatlak Bina Boşaltıldı ve Mühürlendi

Tuzla'da Acil Tedbir: Çatlak Bina Mühürlendi

Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan ve duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı bir bina, güvenlik nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

Alınan bilgilere göre, Ela Sokak'taki site içerisinde yer alan binada meydana gelen yapısal hasar nedeniyle itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin İncelemesi Sonrası Boşaltma Kararı

Yapılan ön inceleme sonucunda, ekipler binanın güvenli olmadığını belirleyerek, tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra bina mühürlendi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmı yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayan ailelerin kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği ifade edildi.

Bina sakini Hidayet Hasanoğlu, evin duvarında çatlama sesleri duyduktan sonra ekipleri bilgilendirdiğini belirtti. Hasanoğlu, ekipler geldikten sonra binanın risk teşkil ettiğini öğrenerek tahliye sürecinin başladığını aktardı.

Olayın ardından ekiplerin bina önündeki bekleyişleri sürüyor.

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