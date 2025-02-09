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Tuzla'da Çatlak Binalar Tahliye Edildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Tuzla'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı, güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:44
Tuzla'da Çatlak Binalar Tahliye Edildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Tuzla'da Bina Tahliye Edildi

Tuzla'nın İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Altta iki iş yeri ve üst katlarda dokuz daire bulunan binada çatlaklar ihbarı üzerine, itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Belediye ekiplerinin ön incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bina boşaltılırken, zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Apartman sakinlerinden Murat Şahin, ikinci kattaki duvarlarda çatlaklar oluştuğunu ve bu sırada korkutucu sesler duyduklarını belirtti. Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelecek ve ona göre hareket edeceğiz," dedi.

Gece Mühürleme Uygulandı

Gece saatlerinde binanın boşaltılmasının ardından belediye ekipleri apartmanın kapısını mühürledi. Apartman sakinlerinden Selim Durmuş, binayı boşaltmalarının ardından ailecek başka evlere sığındıklarını aktardı.

Geçmişteki Deprem Deneyimi Unutulmaz

Durmuş, "1999'daki depremi burada geçirdik. O zaman evde bir çatlak dahi yoktu. İkinci kattaki komşumuz bir çatırdama duydu ve Fayansların kırıldığını bildirdi. Tüm komşulara haber verildi ve biz de binayı boşalttık. Ekipler gece gelerek inceledi ama önemli bir tehlike görmediler. Ancak bu şartlarda genel kontrol yapılmadan risk almak istemedikleri için tedbiren boşaltıldık. Şimdi ekiplerin detaylı inceleme yapmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Durmuş, iki yıl önce binanın kentsel dönüşümü için müteahhitle anlaştıklarını, ancak o zamandan bu yana herhangi bir çalışmanın başlamadığını sözlerine ekledi.

Tuzla'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Tuzla'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Tuzla'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Tuzla'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

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