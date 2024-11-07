Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanık Gözaltına Alındı

Tuzla'da Olayın Gelişimi

Tuzla'da 6 Ekim tarihinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırdığı iddia edilen 19 yaşındaki A.K, 8 Ekim'de polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç ve Tahliye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, A.K 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, 21 Ekim'de verdiği tensip zaptıyla sanık A.K'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sosyal Medya ve İtiraz Süreci

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek sanık A.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına Alınma

Polis ekipleri, 21 Ekim'de çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda A.K'yi gözaltına aldı. Olayın gelişmeleri ve detayları medya tarafından takip ediliyor.