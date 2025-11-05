Tuzla'da huzurevi yangını: En az 9 ölü, 20 yaralı

Tuzla'da huzurevi yangını: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde, kamuya ait bir huzurevinin bulunduğu binanın en üst katında büyük çaplı bir yangın çıktı.

Yangın saat 20.55'te bildirildi, yerel saatle 22.00'de kontrol altına alındı. Bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu kat yangından etkilendi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına, çevredeki kentlerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Can kaybı ve yaralananlar

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.

Resmi tepkiler

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.

BOSNA HERSEK’İN TUZLA KENTİNDE HUZUREVİ YANGINI: EN AZ 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ