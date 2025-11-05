Tuzla'da huzurevi yangını: En az 9 ölü, 20 yaralı

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde huzurevinde çıkan yangında en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı; yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 02:21
Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde, kamuya ait bir huzurevinin bulunduğu binanın en üst katında büyük çaplı bir yangın çıktı.

Yangın saat 20.55'te bildirildi, yerel saatle 22.00'de kontrol altına alındı. Bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu kat yangından etkilendi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına, çevredeki kentlerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Can kaybı ve yaralananlar

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.

Resmi tepkiler

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.

