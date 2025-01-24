Tuzla'da İşçi Servis Minibüsü Şarampole Devrildi: 16 Yaralı

Tuzla'da Servis Minibüsü Devrildi

Tuzla'da işçileri taşıyan 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, Aydınlı Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi. Olay, bölgedeki sakinlerden gelen ihbarla birlikte hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesine sahne oldu.

Kazada Yaralananlar

İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi yaralandı, bunlardan 3'ü ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavi edilmesi amacıyla çevredeki hastanelere acil sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Olay Yeri Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerine intikal eden ekipler, uzmanlık alanlarına göre bölgedeki çalışmalara devam etmekte. Yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları, kaza nedeni hakkında bilgi toplamaya yönelik sürdürülüyor.

Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.