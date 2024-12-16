Tuzla'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Devrildi

Tuzla'da meydana gelen kaza, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin devrilmesiyle sonuçlandı. Olay, Aydınlı Yolu Caddesi'nde yaşanırken, Erkan T. yönetimindeki 41 ARV 237 plakalı otomobilin, Güngör K. idaresindeki 34 BCL 175 plakalı araca çarpması sonrası devrildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Erkan T.’nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla savrulan araç, devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda, Güngör K.'nin otomobilinde bulunan Rukiye K. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği bu anlar, trafik güvenliği açısından önem taşırken, kaza ve yaralanmaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.