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Tuzla'da Makas Atan Sürücüye 17.144 Lira Ceza Verildi

Tuzla'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, 17.144 lira ceza ile ağır şekilde cezalandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:37
Tuzla'da Makas Atan Sürücüye 17.144 Lira Ceza Verildi

Tuzla'da yapmış olduğu makas hareketleri ile trafikte can güvenliğini tehdit eden bir sürücüye, 17.144 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Güney Yolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların sosyal medyada paylaşılması üzerine hızlı bir çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerini kullanarak kimliği tespit edilen sürücü, O.U. ismiyle polis ekiplerince yakalandı. Yapılan müdahale sonrasında sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki "tehlikeli şekilde şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "cam filmi olan araçları kullanmak" ve "öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek" gibi maddeler uyarınca toplam 17.144 lira idari para cezası uygulandı.

Bu olay, trafik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve sürücülerin, trafikte dikkatli ve saygılı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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