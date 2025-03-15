Tuzla'da Muayeneden Geçemeyen Araç Ateşe Verildi

Tuzla'da Şok Olay: Muayeneden Geçemeyen Araç Yandı

Tuzla'da, Aydınlı Mahallesi'nde bir vatandaş, aracını muayeneden geçiremediği için sinirlenerek ateşe verdi. Olay, bölgede yaşayanlar için şaşkınlık yarattı.

52 yaşındaki Yavuz K., muayene istasyonuna geldiğinde aracı geçemeyince öfkesine hakim olamadı. Hemen elindeki çakmağı kullanarak otomobilini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, kısa sürede yangına müdahale etme çabası içerisine girdi.

Yangın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bildirilen adrese hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak bu süreçte araçta önemli hasar meydana geldi.

Olay anı, o sırada orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu olay, araç muayenesi süreçlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tuzla'da yaşanan bu durum, hem güvenlik hem de araç sahiplerinin sorumlulukları üzerine tartışmalara yol açtı.