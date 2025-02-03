Tuzla'da Öğrencilere Özel 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

Tuzla'da 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açılışı Gerçekleşti

Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunacak olan İngilizce eğitim koridoru'nun açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Öğrenciler İçin Yeni Fırsatlar

Açılış törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, öğrencilerin daha pratik yabancı dil eğitimi almasına yardımcı olacak bu koridoru açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bayram, öğrencilere İngilizce eğitim materyalleri dağıttıklarını belirterek, "Bu koridor, benim de hayatımı anlatan film olan 'Buğday Tanesi'nden ismini alan Buğday Tanesi Vakfı tarafından hayata geçiriliyor. Buradan sonra bir sosyal sorumluluk projesi olarak başka okullarda da bunu yapacağız," dedi.

Eğitim Yatırımlarının Önemi

Milli Eğitim Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tuzla ile tüm ülkeye yeni ve donanımlı okullar kazandırdığını vurgulayan Bayram, eğitim alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti. "İngilizce, evrensel geçerliliği olan bir dil. Bu global dünyada bizim de Türkiye olarak her alanda var olmamız gerekiyor. Bu sebeple, İngilizceyi ilkokul seviyesinde öğrenmemiz şart," ifadelerini kullandı.

Okul Yönetiminden Teşekkür

Okul müdürü Mikail Acar, projeye destek veren AK Parti Milletvekili Bayram ve Buğday Taneleri Vakfı'na kaydettiği teşekkürde, "İngilizce eğitim koridoru öğrencilerimize değere katacak. Materyaller, onların İngilizceyi daha eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak," dedi.

Törene Katılımcılar Yoğun İlgi Gösterdi

Açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Katılımcılar, İngilizce dersinin işlendiği sınıfa girerek öğrencilere dil eğitimine ilişkin çeşitli materyaller hediye etti.

Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunmasının hedeflendiği "İngilizce eğitim koridorunun" açılışı törenle yapıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram (arka sağ 4), Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney (arka sağ 3), İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır (arka sağ 2) ve Okul müdürü Mikail Acar (arka sol 2) katıldı.

Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunmasının hedeflendiği "İngilizce eğitim koridorunun" açılışı törenle yapıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram (arka sağ 4), Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney (arka sağ 3), İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır (arka sağ 2) ve Okul müdürü Mikail Acar (arka sol 2) katıldı.