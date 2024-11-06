Tuzla'da Oyun Oynayan Çocuğa Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Tuzla'da Çocuk Saldırısı

Tuzla'da, 7 yaşındaki çocuk B.E.A.'ya yönelik gerçekleştirilen saldırı, polis tarafından aydınlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan görüntüleri inceleyerek olaya müdahale etti.

Saldırının Detayları

Olay, 6 Ekim tarihinde Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Oynayan çocuk, 19 yaşındaki şüpheli A.K. tarafından ani bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından, B.E.A. hastaneye kaldırıldı, ancak durumunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından yapılan araştırmalarda, saldırganın çocukların gürültüsünden rahatsız olduğu belirlendi. Şüpheli A.K., 8 Ekim tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen A.K., 9 Ekim tarihinde tutuklandı.