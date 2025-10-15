Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tuzla'da tersanede patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve müdahale

Tuzla'da tersaneler bölgesinde, bakım için havuza çekilen bir gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, gemide karbondioksit tüpünün bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Ekiplerin çalışmasında bir işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve olay yeri çalışmaları

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

