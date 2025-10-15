Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tuzla Torlak Tersanesi'nde karbondioksit tüpü patlaması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 kişi gazdan etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 15:42
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tuzla'da tersanede patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve müdahale

Tuzla'da tersaneler bölgesinde, bakım için havuza çekilen bir gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, gemide karbondioksit tüpünün bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Ekiplerin çalışmasında bir işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve olay yeri çalışmaları

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını...

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
7
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor