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Tuzla'da Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Tuzla'da evinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi gözaltına alındı, operasyon detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:16
Tuzla'da Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen bir kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak Postane Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, evin iki odasında uyuşturucu yetiştirmek amacıyla özel sera düzenekleri kurulmuş olduğu belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüpheli M.C.'nin evinde gerçekleştirilen aramada, toplam 161 kök kenevir bitkisi ve 47 kenevir fidanı ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sırasında 40 bin lira nakit para, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan vantilatörler, sıvı kimyasallar, nem dengeleyiciler, led aydınlatmalar, kamera sistemleri, alüminyum havalandırma boruları ve bir vakumlama makinesi de bulundu.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan M.C. hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliye sevki gerçekleştirildi.

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